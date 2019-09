Überraschenderweise sind die meisten 18-bis 34-Jährigen laut T.Rowe Price , „gute Finanzplaner“. 67% machen eine Finanzübersicht, um ihre Kosten im Blick zu haben und viele legen Geld für den Ruhestand zur Seite. Dennoch hilft es nicht dagegen, dass zu viel Geld ausgeben ein Teil des Lebens von jungen Leuten im Jahr 2015 ist, besonders in teuren Städten wie New York. (Nicht, dass das neu wäre: Schau dir „ My Misspent Youth ” an. Die New Yorker Autorin Meghan Daum nahm sich schon 1999 diesem Trend an.) Mit immer höheren Studiengebühren, einem sich immer noch erholendem Arbeitsmarkt und den ansteigenden Lebenskosten ist es zur Norm geworden, die Kreditkarte zu zücken oder das Sparbuch zu plündern, um über die Runden zu kommen. Und selbst scheinbar geringere Kosten wie für Maniküre-Pediküre, die Happy Hour oder Cyber-Monday-Schnäppchen, können sich läppern.