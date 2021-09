Sex Education ist die diverse Teen-Show, die wir so dringend gebraucht haben

In Staffel 3 geht es direkt heiß los: Otis hat lockeren Sex mit dem beliebtesten Mädchen der Schule, Ruby (Mimi Keene), während Eric und Adam so kurz davor sind. Weil Adam unseren süßen Eric früher ordentlich gemobbt hat, ist es fast schon merkwürdig, die Zärtlichkeit zwischen den beiden zu sehen – aber auf gute Art. Und auch bei Ola (Patricia Allison) und Lily (Tanya Reynolds) läuft es super. Wie diese Serie auf die Feinheiten von Teenie-Beziehungen eingeht, ist SO gut; ich finde, keine andere Show schafft das auch nur ansatzweise so effektiv (nicht mal meine geliebten Élite und Noch nie in meinem Leben… ). Nehmen wir doch alleine mal die Szene, in der Adam und Eric zum ersten Mal miteinander schlafen wollen, um dann festzustellen, dass sie beide *Spoiler-Alert!* bottoms sind – sprich: beide lieber unten wären. Zuerst soll uns die Szene zum Lachen bringen; dann geht es darin aber plötzlich um Adams Kommunikationsprobleme. Und Eric? Obwohl der jede Menge Selbstbewusstsein hat, ist diese ganze Beziehungs-Sache auch für ihn völliges Neuland. Ich liebe außerdem, dass die Show auf Erics Identität als Britisch-Nigerianer eingeht und thematisiert, was Homosexualität in Nigeria bedeutet. Es ist schwer, Ncuti Gatwas Performance als Eric zu beschreiben, weil jede Betonung, jede Bewegung und jede Dialogzeile nur so vor Intention und Freude sprüht. In jeder Episode haut er mich aufs Neue um.