Das Finale von Noch nie in meinem Leben… ist mehr als eine Lösung für ein Liebesdreieck

Sollte Netflix Noch nie in meinem Leben… für eine dritte Staffel verlängern, wird Devi wohl noch mehr in sich gehen müssen. „Ich denke nicht, dass sie sich in dieser Staffel volle Klarheit verschaffen hat. Das ist auch okay so. Sie lernt Ben und Paxton über ihren Crush hinaus menschlich besser kennen“, erklärt Ramakrishnan. Zu diesem Zeitpunkt weiß Devi, dass Ben mehr als nur ein Konkurrent und Spaßvogel ist: Er ist jemand, mit dem Devi ein ernstes Gespräch führen kann. Ebenso gibt Paxton gute Ratschläge und inspiriert Devi dazu, neue Seiten an sich zu entdecken, so Ramakrishnan.