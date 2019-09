Und obwohl im Laufe der letzten Jahrzehnte bestimmte Zwänge in Bezug auf die Partnerwahl weggefallen sind und heute – zumindest in der westlichen Welt – das Credo gilt, sich in der Regel frei seine*n Partner*in auswählen zu können, bleibt irgendwo doch ein Zwang bestehen: überhaupt jemanden wählen zu müssen. Bei allen „Freiheiten“ in der Gestaltung des menschlichen Zusammenlebens ist die Wahl letztlich darauf reduziert, die Zweierbeziehung als das ultimative und einzig vorstell- und lebbare Modell für sich zu sehen – und das unabhängig von der sexuellen Orientierung.



Auch rechtlich läuft es in der Regel darauf hinaus, dass lediglich gleichgeschlechtliche Paarbeziehungen staatlich anerkannt werden. Weltweit versuchen Demonstrationen der LGBT-Community auf ihr Recht auf Ehe oder Adoption von Kindern aufmerksam zu machen. Richtig so!

Sollte endlich gleiches Recht für alle durchgesetzt werden, gilt allerdings erneut: Um staatlich und gesellschaftlich anerkannt zu werden, muss man sich wohl in einer romantischen Beziehung wiederfinden. Das bedeutet wiederum: Sofern ich mich nicht innerhalb einer Liebeskonstellation befinde, werde ich diskriminiert und übersehen. Andere Lebens- und Beziehungsmodelle (wie z.B. Freundschaft) hingegen werden nicht so wichtig und ernst genommen. Sie werden als temporär angesehen und haben keine offizielle Stimme – sind in den Gesetzbüchern nicht einmal namentlich vorhanden.



Die Politik unterstützt und fördert die Zahl Zwei – die nur durch das Kind als drei und/oder mit dem/der Alleinerziehend*in ein gesondertes Recht erfährt. Unabhängig also vom Geschlecht ist der ausschlaggebende Faktor im Steuer-, Eltern -, Familien- oder Erbrecht, dass man in einer Partnerschaft lebt. Ob das nun eheähnlich oder eingetragene Lebensgemeinschaft heißt – Hauptsache zwei. Andere Möglichkeiten jenseits des traditionellen heteronormativen Lebensmodells (klassisch: eine Ausbildung machen, sich beruflich festlegen, mit dem Partner zusammen ziehen, heiraten/oder in eheähnlicher Lebensgemeinschaft getrennt/zusammeneben, Kinder kriegen...) gibt es nicht in der Politik und nicht im Recht.