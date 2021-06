Küssen à la Hollywood: So geht’s

Sobald du mit dem Küssen begonnen hast, kannst du etwas Zunge ins Spiel bringen. Beginn damit, indem du die Zunge deines Gegenübers sanft mit deiner berührst. „Die Zunge ist ein sehr starker Muskel. Deshalb solltest du geschickt mit ihr umgehen“, sagte Andréa Demirjian, Kuss-Expertin und Autorin von KISSING: Everything You Ever Wanted to Know About One of Life's Sweetest Pleasures, erklärt sie uns. „Taste dich langsam vor und sei behutsam.“