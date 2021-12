Wie die Krankheit meines Vaters mein Liebesleben bestimmt

Ich hatte letztens ein zweites Date. Wir saßen an einem kühlen Abend zusammen in einer Bar, der Tequila erwärmte mir den Bauch, und er fragte mich plötzlich: „Wovor hast du am meisten Angst?“ Es war eine sehr direkte Frage. Mir gefiel seine Tendenz dazu, an der Grenze des sozial Akzeptablen zu kratzen. Ich hätte mir jetzt jede Menge Fake-Antworten ausdenken können, und sie schossen mir alle durch den Kopf. Vielleicht lag es am Tequila, oder vielleicht war ich es bloß müde, diesen Bereich meines Lebens zu verschweigen – diesmal antwortete ich aber ehrlich. „Mein Vater ist schon seit einer ganzen Weile krank.“ Ich verstummte und strich mit meinem Finger über das Kondenswasser an meinem Glas. „Es fällt mir schwer, mich jemandem zu öffnen oder glücklich mit ihm zu sein, wenn mein Vater jederzeit sterben könnte.“