Gibt es so etwas wie „emotionale Unverfügbarkeit“?

Emotional nicht verfügbar zu sein, bedeutet im Grunde, dass eine Person immer auf der Lauer liegt und sich nie wirklich fallen lässt. Das tut sie aus Angst vor dem, was passieren könnte, nachdem sie mit jemandem intim geworden ist und ihre verletzliche Seite gezeigt hat, erklärt Therapeut und Assistenzuniversitätslehrkraft an der Columbia University Jeremy Ortman . „Von außen betrachtet mag Intimität möglicherweise kaum bedrohlich erscheinen, aber für diejenigen, die emotional nicht verfügbar sind, stellt sie innerlich eine Gefahr dar“, sagt Ortman. „Die Aussicht, jemandem nahe zu kommen, ist für sie so, als stünden sie am Rande eines dunklen Abgrunds: Der Körper ist in Alarmbereitschaft, und die Person fragt sich, ob es sich lohnt, den Sprung zu wagen.“