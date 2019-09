Zwei Dinge, die du absolut nicht über deine*n Partner*in wissen musst

Die kleinen Beichten am Anfang einer Beziehung, egal ob es sich dabei um deine Angst vor Clowns, geschiedene Eltern oder eine hohe Anzahl an Sexpartner*innen geht, machen dich zu dem, was du bist. Und diese Erfahrungen haben euch dahin gebracht, wo ihr heute seid. Darüber zu sprechen, sollte also primär Intimität zwischen euch aufbauen. Woher sollst du allerdings wissen, wie viel oder wenig du über dich selbst preisgeben und wie viel Ehrlichkeit du von deinem*r Partner*in einfordern solltest? Wo zieht man die Grenzen?