Aber warum wissen so viele Frauen eigentlich nicht was sie mögen oder äußern es nicht? Gibt es einen Punkt in der Biographie, ab dem sie vielleicht nicht mehr aktiv mögen, sondern nur noch hinnehmen was von ihnen erwartet wird und versuchen dann das Beste draus zu machen? Schaden minimieren als Konzept für die eigenen Vorlieben? Erleben Frauen Zurückweisung von ihren Eltern, Mitschülern und Freunden, wenn sie egoistische Lust empfinden? Verkümmert die Neugier bei vielen Frauen also schon in der Kindheit? Sorgt die Gesellschaft dafür, dass wir in unserem Bedürfnis nach Befriedigung aufgrund der Erwartungen, die an unser Rollenbild geknüpft sind, frustriert werden und wann genau findet die Selbstaufgabe statt? Und ist das nicht auch blöd für den Partner? Aber was weiß ich schon. Ich gelte oftmals fälschlicherweise schon als Freak, wenn ich mit Freundinnen offen über mein Sexleben spreche.