Ja, ich war mal bei Facebook und ich habe es geliebt. Stundenlang habe ich geschaut, was meine Freunde machen. Und die Freunde von Freunden. Und die Freunde von Freunden von Freunden. Ich verfiel tatsächlich in eine Art Stalking-Falle. Immer wenn mir jemand etwas über einen anderen Menschen erzählte, fing ich an, Informationen über dessen Online-Profil zu ziehen.