Warum dich Liebeschaos anzieht & wie du das verlernst

Versteh mich nicht falsch, er ist in vielerlei Hinsicht ein wunderbarer Vater, aber wie die meisten Eltern hat er nicht immer alles richtig gemacht. In unserem Gespräch ging es um eine ganze Reihe von Dingen, aber für den Zweck der Liebeslektion, die ich gerade zu vermitteln versuche, werde ich nur ein bestimmtes Thema erwähnen, über das wir unter anderem sprachen: seine Unfähigkeit, seine Emotionen in manchen Situationen im Griff zu behalten. In dieser Unterhaltung ging es auch um die Dinge, die er gesagt hatte, als er wütend gewesen war. Nach unserer emotionalen Aussprache schrieb er mir einen Brief, in dem er sich für sein Verhalten in der Vergangenheit entschuldigte und mir mitteilte, wie stolz er auf mich sei. Dieser Mann ist in vielerlei Hinsicht ein sehr liebevoller Mensch, und ich habe das Glück, einen Vater zu haben, der bereit ist, sich konstruktive Kritik anzuhören und sich für seine Fehler zu entschuldigen. Ich liebe ihn sehr, aber ich musste mir nichtsdestotrotz abgewöhnen, mich in bestimmten Situationen wohlzufühlen, an die ich mich aufgrund einiger Dinge, die ich als Kind erlebte, leider zu sehr gewöhnt hatte.