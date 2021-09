Ich bin 27, hatte noch nie eine Beziehung & finde das völlig okay

Früher dachte ich immer, Romantik sei unvermeidlich. Wie der Eintritt in die Pubertät war eine Beziehung für mich immer so eine Art Meilenstein, den jede:r irgendwann erreicht. Jeder Jugendroman, jede TV-Serie , jeder Film befeuerte diese Vorstellung nur weiter. Romantische Liebe in all ihren Ausprägungen wird in so vielen Kulturen gefeiert, dass es mir als Jugendliche nicht mal in den Sinn kam, dass sie vielleicht nicht jede:r erlebt.