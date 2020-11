Meine Familie will mich mit 18 verheiraten – und da mache ich nicht mit

An meinem 15. Geburtstag wollte ich also von meinen Eltern wissen, was denn passieren würde, wenn auch bei mir ein Heiratsantrag einging, bevor ich meine Karriere beginnen konnte. Sie schwiegen – und diese lange, unangenehme Stille schallte lauter in meinen Ohren als jede Lektion, die sie mir je erteilt hatten. Ihre Angst davor, wieder den Zorn ihrer Verwandten und Bekannten auf sich zu ziehen, war stärker als ihr Traum davon, ihrer Tochter in den USA zum Erfolg zu verhelfen . Inzwischen hatten sie den Ruf als Verräter:innen daheim abgeschüttelt, doch war der gesellschaftliche Ruin effektiv garantiert, sollten sie sich offen gegen Traditionen wenden. Es dauerte ganze zwei Jahre, bis sie meine kulturellen Fesseln lösten, indem sie mir mitteilten: „Wenn dir jemand sagt, du solltest zuerst einen Ehering tragen, bevor du dir ein Stethoskop um den Hals legst, richtest du ihnen bitte aus, dass deine Eltern so oder so stolz auf dich wären – egal, was die Tradition sagt.“