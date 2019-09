Nach einer Stunde geht es dann auf zur orthodoxen Kirche „St. John”. Eine wundervolle Kulisse: Die byzantinische Architektur ragt auf einem Felsen mit einem unbezahlbaren Blick über den Ohridsee. In der kleinen Kapelle werden die beiden Berliner nun in einer russisch-orthodoxen Zeremonie zunächst verlobt und dann getraut: Rituale und Gepflogenheiten, die man in Deutschland kaum sieht: „Wir haben viele Bräuche: Zum Beispiel werden wir gekrönt, dann gehen wir dreimal um den Altartisch und unsere Ringe werden dreimal getauscht. Und wir lassen unsere Hände zusammenbinden, als Symbol für den Bund des Lebens", erklärt Marla. Kinder in kleinen Hochzeitskleidern werfen Weizen, Geld und Zucker, das steht für den künftigen Kindersegen und Glück. Wenn die Kids das Geld später einsammeln und unter das Kopfkissen legen, dann träumen sie der Sage nach von dem Mann, den sie einmal später heiraten werden. Der eigens eingeflogene Deutsch sprechende Priester bemüht sich, die 8-Nationen-Gesellschaft miteinzubinden und genau zu erklären, was zu tun ist. Ist ja auch gar nicht so leicht. Nach 45 Minuten sind Marla und Jan Mann und Frau. Kirchlich getraut, wie sie es sich immer wünschte. Die Hochzeitsgäste gratulieren und küssen die Kronen der Brautleute. Und küssen die Brautleute. Dreimal auf die Wange und jeder versieht sie mit dem Spruch: So sreka da v i e! Viel Glück sozusagen.