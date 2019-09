It's Wedding Season! Wir können es nicht oft genug sagen. Heiraten ist ja erstens wieder en vogue und der Frühling die perfekte Zeit, um sich unter blühenden Kirschbäumen und mit allerlei positivem Gefühlschaos im Bauch das Ja-Wort zu geben. Die Zeiten, in denen man einen fünfstelligen Betrag in die Hand nehmen musste, um eine einigermaßen ansehnliche Hochzeit zu schmeissen, über die noch Jahre später gesprochen wird, sind glücklicherweise vorbei und obgleich Heiraten an sich natürlich schön traditionell ist, kann man die ganze Sache heutzutage auch mit ein wenig rock'n'roll Attitude angehen. Eine große Wiese, ein Festzelt, jeder Gast bringt etwas zu Essen mit, Freunde machen die Band und statt Altar gibt es einen Blumenbogen – so ungefähr stelle ich mir eine gelungene und ungezwungene Hochzeit vor. Wenn dann noch ein See in Laufnähe ist: perfekt! Genau so ungezwungen sollte man auch die Sache mit dem Hochzeitskleid angehen. Es muss nicht immer Vera Wang sein und es müssen auch nicht zehn Quadratmeter Tüll involviert sein. Wir zeigen euch zwölf wunderschöne Hochzeitskleider unter 200 Euro.