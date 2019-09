5 junge Muslimas erzählen, ob & wie sie in der Tinder-Ära die wahre Liebe finden

Natürlich daten und lieben nicht alle Muslime gleich, so wie auch alle anderen Menschen nicht ein- und dieselbe Schiene fahren; was einer Person liegt, könnte der nächsten so gar nicht passen. Dass eine muslimische Ehe meist Zwangsehe bedeutet, ist jedoch genauso selten der Fall. Während viele keinen Sex vor der Ehe wollen, sehen andere die Themen Dating, Sex und Beziehungen vor dem Ja-Wort nicht so eng.