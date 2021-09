Dank der Pandemie geht’s mir besser damit, mit 27 noch Jungfrau zu sein

Meinen Freund:innen und meiner Familie vertraute ich mich nicht an; es war mir einfach zu peinlich. Kam es dann doch mal zu so intimen Gesprächen, ging ich direkt in die Defensive und beharrte darauf, ich sei einfach zu beschäftigt für die Suche nach einem Freund. Hinter dieser Ausrede verbarg sich aber jede Menge Angst. In Wahrheit hatte ich mich komplett aus der Dating-Welt zurückgezogen. Ich hatte weniger Probleme mit der Gewissheit, auf unbegrenzte Zeit Single zu bleiben , als mit der Vorstellung, mit einem Partner ehrlich über das Thema Sex zu sprechen. Vor dem Akt an sich fürchtete ich mich nicht – mehr davor, wie meine fehlende Erfahrung bei meinem Gegenüber ankommen und was er hineininterpretieren könnte.