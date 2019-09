Der Eintritt kostet 100 Dollar, die evangelikale Kirche Shreveports beteiligt sich an den Kosten. Die einmalige Entscheidung der Mädchen verdiene es schließlich, würdevoll gefeiert zu werden. Viele der Mädchen besuchen zum ersten Mal eine derart edle Veranstaltung, und sie wirken stolz, dass dieser Aufwand allein ihnen gilt. In ihren weißen Kleidern aus Tüll und Seide erinnern sie, ausgerechnet, an junge Bräute. Auch Beauchamp ist beeindruckt. „Es fühlt sich komisch an. Ich bin fast so aufgeregt wie bei meiner eigenen Hochzeit.“ Hannah betritt den Saal am Arm ihres Vaters. Sie ganz in Weiß, er im schwarzen Anzug. Wie ein skurriles Brautpaar durchschreiten sie einen Bogen aus weiß angesprühten Zweigen, an dem Lichter funkeln, der Saal ist in warmes Licht getaucht. 30 Prinzessinnen, mit Zahnspangen und letztem Babyspeck, lassen sich von ihren Begleitern zu den Tischen führen.