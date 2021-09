Vierge à 27 ans : comment la pandémie m’a aidée à mieux l’accepter

Pourtant, 16 mois plus tard, alors que l'annonce d'un déconfinement progressif marquait le début de ce que beaucoup voulait une saison estivale très hot, je me suis rendu compte que la pandémie avait complètement changé ma façon de voir ma virginité. Pour commencer, la pandémie nous a donné des sujets de réflexion bien plus importants - et je ne parle pas uniquement des risques pour la santé publique. L'année 2020 a été une année chargée en révélations. Elle a creusé ou provoqué des ruptures dans nombre de nos relations les plus intimes et a mis en lumière des choses sur nos proches que nous n'aurions pas soupçonnées autrement. Bon nombre d'entre nous se sont efforcés de concilier ces comportements qui nous mettaient mal à l'aise - dénigrer les mouvements de justice sociale, partager des mèmes anti-vaxx sur les réseaux sociaux, donner du crédit aux théories complotistes, manquer de compassion pour les personnes atteintes du COVID de longue durée, nier les effets de la disparité des richesses (que la pandémie a indiscutablement mis en évidence), refuser de reconnaître que les événements météorologiques extrêmes sont le résultat du changement climatique - tout ça chez des personnes que nous pensions pourtant bien connaître. En comparaison avec ce genre de révélations, mon "terrible secret" ne me semblait plus aussi terrible que ça. Il s'agissait d'un simple fait - une banale note de bas de page. Ce n'était pas un élément clé sur ma personnalité qui, une fois dévoilé, pourrait inciter mon entourage à complètement réévaluer le bien-fondé de notre relation.