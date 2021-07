Wie rede ich am besten mit Freund:innen, die sich nicht impfen lassen wollen?

Laut Mick West, Autor von Escaping the Rabbit Hole: How to Debunk Conspiracy Theories Using Facts, Logic, and Respect , einem Guide zum Umgang mit Verschwörungstheoretiker:innen, gibt es dabei auch ein Misstrauens-Spektrum: Manche stehen der Impfung vielleicht nur ein bisschen zögerlich gegenüber, während andere strikte Impfgegner:innen sind und vielleicht auch an Verschwörungstheorien glauben – wie die zum Beispiel, dass die Impfung Mikrochips enthalte. „Wenn du weißt, wo dein Gegenüber auf diesem Spektrum liegt, kannst du daraus ableiten, wie du das Gespräch führen solltest.“