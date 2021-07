Solltest du Freund:innen jemals Geld leihen? Das meinen die Expertinnen

In Anbetracht der doch recht großen Summe, die sie ihrer Freundin borgte, war Ngoni schon vorher etwas skeptisch. Ihre Freundin steckte aber eben in einer schwierigen Situation und konnte nicht auf die Hilfe ihrer Familie setzen. „Ich hatte genug Geld auf dem Konto, also war das für mich kein großer Einschnitt, aber es verunsichert mich trotzdem. So eine große Summe willst du auf jeden Fall zurückhaben – vor allem, wenn du selbstständig bist . Schließlich willst du immer gut was auf dem Konto haben.“ Trotzdem: Während weniger nachsichtige Leute damit vielleicht vors Bagatellgericht gezogen wären, möchte Ngoni das Ganze „lieber als Lektion betrachten – es ist bloß Geld“.