Prêter de l’argent à ses ami·e·s, bonne ou mauvaise idée ?

Les jugements et les sentiments forts autour de l'argent abondent - et sont heureusement évoqués par les rédact·eur·rice·s et les influenceu·r·se·s plus ouvertement ces derniers temps - et le grief d'Elena s'étendait au-delà de la négligence de son amie. "Elle vient d'une gentille famille de classe moyenne et je sais que cela me fait paraître affreuse, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit. L'argent provenait de mes économies durement gagnées". Un an et demi plus tard, craignant de ne jamais récupérer ses 500 £ (585 €), Elena a soulevé la question avec son amie. Encore une fois. Je lui ai dit : "J'ai peur que tu ne me rembourses pas du tout", alors elle a emprunté l'argent à ses parents et m'a remboursée. Pas de 'désolée', pas de 'merci'".