Wenn’s mir schlecht geht, gebe ich Geld aus. Wie höre ich damit auf?

Meine Zwanziger verbrachte ich am Rande des finanziellen Abgrunds – mal nur bedenklich nah an der Klippe taumelnd, mal im katastrophalen freien Fall. Im März 2019 hatte ich rund 30.000 Euro Schulden angesammelt, durch eine Kombination aus schlechten Entscheidungen, großen Meilensteinen wie einer Hochzeit und Kindern, und einer Abwärtsspirale des emotional bedingten Geldausgebens, wie ich heute weiß. Ich glaube, damals verging kein Tag, ohne dass ich mich nachts mit Geldsorgen im Bett wälzte. Glücklich war ich damals nicht, tatsächlich weit davon entfernt: Entweder war ich damit beschäftigt, kleine Summen von einem Konto aufs andere zu überweisen, die klaffenden Lücken in meinem Budget zu stopfen, meinen Job still und heimlich dafür zu hassen, dass er nicht besser entlohnt wurde, oder mich durchs Netz zu klicken, auf der verzweifelten Suche nach etwas, das mich kurzfristig ein bisschen glücklicher machen würde. Anfangs beschränkten sich meine Sorgen nur auf mein Bankkonto, sickerten aber mit der Zeit in den Rest meines Lebens durch, bis ich rund um die Uhr unruhig, beschämt und einfach wahnsinnig unzufrieden war.