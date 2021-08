Wie Long COVID jungen Frauen mit chronischem Erschöpfungssyndrom hilft

Aber was wissen wir denn bisher darüber, wer am wahrscheinlichsten von Long COVID betroffen ist? Dr. Strain zufolge scheint das genau dieselbe Gruppe an Menschen zu sein, die am ehesten an ME erkrankt: Frauen – und vor allem Frauen, die schon unter einer Autoimmunkrankheit wie Asthma oder Dermatitis leiden. Dazu kommt, dass Frauen prinzipiell anfälliger für Autoimmunkrankheiten sind , erklärt Dr. Strain. Das liegt unter anderem daran, dass Frauen zwei X-Chromosomen, Männer aber nur eines haben. X-Chromosomen lösen Immunantworten im Körper aus; mehr X-Chromosomen zu haben, erhöht also die Wahrscheinlichkeit, dass das Immunsystem überreagiert und sich selbst angreift.