Hochfunktionale Angststörung: Was ist das & warum wird sie selten diagnostiziert?

Weder die von der WHO herausgegebene Internationale Klassifikation psychischer Störungen noch das amerikanische Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) führen den Begriff „hochfunktionale Angststörung“ explizit in den Listen, die Ärzt*innen weltweit zur Diagnose psychischer Krankheiten verwenden. Das macht die Störung jedoch nicht weniger real. Laut der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) leiden rund zwölf Millionen Deutsche an einer Angststörung – weit mehr Frauen als Männer. Etwa die Hälfte aller Angststörungen wird nicht erkannt und kann demzufolge auch nicht behandelt werden. Für ihre typischen Symptome wie Herzrasen oder Atemnot machen Ärzt*innen häufig körperliche Auslöser verantwortlich. Rund die Hälfte aller deutschen Betroffenen wenden sich mit ihren Beschwerden gar nicht erst an eine*n Mediziner*in. Das liegt auch daran, dass jede*r eine ganz eigene Vorstellung davon hat, ab wann man nicht mehr als “funktional“ gilt.