Anxiété fonctionnelle : les signes à connaître

"Si nous sommes [anxieux mais] encore capables de nous lever et d'aller au travail ou à l'école, nous risquons de ne plus savoir comment nous nous sentons", dit Morton. "Cela devient notre nouvelle norme, et l'anxiété peut s'installer insidieusement, comme si vous aviez eu quelques nuits blanches, ou si vous aviez dû vous asperger le visage d'eau avant cette réunion importante. "Si vous ressentez certains symptômes d'anxiété qui durent depuis plus d'une semaine, Morton conseille de demander de l'aide à un médecin, même si vous pensez souffrir d'anxiété fonctionnelle.