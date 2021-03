"L'une des façons de réduire les tremblements et l'anxiété est de recourir à des techniques de respiration", explique le Dr Nnatu. "La respiration profonde permet d'activer le système nerveux parasympathique et d'induire un état de calme". Il indique également que la relaxation musculaire progressive, associée à la respiration profonde, est une technique efficace. Dans la relaxation musculaire progressive, vous suivez un script et vous tendez les muscles en inspirant avant de les détendre en expirant. La pleine conscience et l'augmentation de l'activité physique peuvent également vous aider - la pleine conscience pour calmer un cerveau agité et anxieux, et la course à pied ou la marche rapide pour dépenser votre surplus d'énergie et aider à dissiper l'adrénaline.