À bout de souffle : quand parler sur Zoom devient source d’anxiété

Il est évident que la réponse est de parler plus lentement. Mais, comme je l'ai dit à Kelakos, j'ai toujours peur d'en faire trop et de parler si lentement que les gens penseront qu'il y a un problème avec mon WiFi. Elle a alors éclaté de rire (je me suis surprise à me demander si tout ce que fait Kelakos n'est pas une sorte de stratégie de prise de parole en public ; j'ai aussi commencé à m'inquiéter qu'elle me juge sur ma prestance au téléphone), puis m'a suggéré de m'enregistrer en train de parler lentement et d'écouter ensuite pour me rassurer sur le débit d'élocution.