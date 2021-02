My Tinder Boys: Diese Fotografin knipst ihre Matches (NSFW)

Und bei My Tinder Boys sollte es nicht bleiben: Li hat ihre Ideen auch in anderen Projekten verwirklicht. In Paintings, Dreams and Love bat sie Männer darum, Szenen aus klassischen Gemälden mit ihr nachzuahmen – und darin in die Frauenrollen zu schlüpfen. Auf einem dieser Bilder sitzt Li also Tee trinkend im Garten, während ein nackter Mann neben ihr die Blumen gießt; auf einem anderen lässt sie sich von einem nackten Mann die Haare kämmen, der neben ihr auf dem Bett kniet. Das wohl eindrucksvollste Foto der Reihe ist aber wohl das, auf dem sie im Schoß eines nackten Mannes sitzt, der auf dem Sofa liegt und seinen Arm hinabbaumeln lässt. Auf den Bildern schaut Li meistens direkt in die Kamera; die Männer hingegen fast nie.