Gemeinsam haben Jung von Matt/Saga und Terres des Femmes ein Experiment gewagt, das es so noch nicht gab. Sie schickten drei Freiwillige, die sich als transgender identifizieren, jeweils als Mann und als Frau ins gleiche Bewerbungsgespräch und wollten so herausfinden, wie groß der Unterschied zwischen den Geschlechtern nach wie vor ist. Für zwei wurden sogar fast identische Lebensläufe entwickelt, trotzdem bekamen beide Personen als Frau und als Mann jeweils völlig unterschiedliche Gehaltsvorschläge. In einem Video wird das Experiment ganz gut zusammengefasst. Die Kampagne fordert unter anderem eine allgemeine Quotenregelung und einen Auskunftsanspruch über Entgeldstrukturen in allen Unternehmen. Das heißt, dass Beschäftigte sich darüber informieren dürfen, was eine Person des anderen Geschlechtes in der gleichen Position im Unternehmen verdient. Bisher gibt es diese Möglichkeit nur für Unternehmen, die über 200 Leute beschäftigen. Außerdem sind auf der Webseite noch diverse Tipps aufgelistet, wie eine Frau ihr Gehalt im nächsten Bewerbungsgespräch bestmöglich verhandelt.und Oliver haben an dem Experiment teilgenommen. Wir haben sie befragt, wie sie das Experiment erlebt haben.