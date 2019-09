Einfach ausgedrückt bezeichnet Asexualität und Aromantik Menschen, die kein Interesse an sexuellen oder romantischen Beziehungen mit anderen Menschen haben. Historisch gesehen gibt es wenig Forschung, die sich mit der asexuellen/aromantischen Community (auch bekannt als Ace/AroCommunity )befasst, unter anderem, weil es in Frage stellt, was viele Psychoanalysten uns so lange erzählt haben: dass Sex der essentiellste aller menschlichen Triebe ist. (Was geht, Freud ?)