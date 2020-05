Koch dir was, schmeiß Netflix an und scroll dann in aller Ruhe durch die Titel. Wetten, dein Essen wird noch dampfen, wenn du eine Serie gefunden hast, bei der der ehrliche Wunsch nach einer Partnerschaft als Grundlage für eine ach so lustige Show genutzt wird? Für eine Art modernen Gladiatorenkampf, bei der zwar niemand stirbt, aber bei dem mit Gefühlen gespielt und Hoffnungen zerstört werden. Kein Szenario ist zu krass, keine “Spielregeln“ zu übertrieben. Die Welt des Entertainments bringt Singles dazu, alles zu tun – und sie lässt dich dabei zuschauen.