Auch Kirsten Rees hat sich schon öfter durch Life Coaches helfen lassen. Die 36-jährige Autorin hat schon Einiges durchgemacht, konnte dank der Unterstützung aber jeden noch so dunklen Moment irgendwann hinter sich lassen und wieder durchstarten. Als sie beispielsweise vor sechs Jahren am Fibromyalgie-Syndrom erkrankte und dadurch ständig Schmerzen am ganzen Körper verspürte, hatte sie das Gefühl, ihre Identität verloren zu haben. Sie hatte sich immer als starke Frau empfunden, ging Bergsteigen, meisterte den Extrem-Hindernislauf Tough Mudder und andere Aktivitäten, die nur echte Adrenalinjunkies machen. Doch auf einmal brach ihre Welt zusammen. Ein Coach, der sich auf Selbstvertrauensbildung spezialisiert hat, half ihr dabei, ihr Selbstwertgefühl wieder aufzubauen und ihren Problemen Luft zu machen, indem sie sie in den sozialen Medien darüber postet. Außerdem riet ihr ein Karriere-Coach dazu, ihr eigenes Business aufzubauen. Kirsten – die in den letzten fünf Jahren einen Autounfall hatte, einen Knoten in ihrer Brust fand und ihren Vater verlor, weil er Krebs hatte – sagt, Life Coaches haben ihr geholfen, dennoch optimistisch in die Zukunft zu blicken. „Anfang des Jahres habe ich ein Visionboard mit 21 Zielen erstellt. Auf meiner Liste stand unter anderem, einen Bestseller zu veröffentlichen und einen mehrtägigen Workshop für Autor*innen in einem Schloss zu leiten. Früher hätte ich auf keinen Fall genug Selbstvertrauen gehabt, mir sowas überhaupt vorzustellen“, gibt sie zu. „Sechs Jahre lang hatte ich mir selbst immer gesagt: ‚Das kannst du eh nicht‘. Jetzt sage ich: ‚Du kannst das!‘. Ich konzentriere mich darauf, negative Dinge in etwas Positives zu verwandeln und niemals aufzugeben.