Die Realityshow Love Is Blind von Netflix versucht zu beweisen, dass das Aussehen in einer Beziehung gar keine soo große Rolle spielt. Deswegen dürfen sich die Kandidat*innen zwar unterhalten, aber nicht sehen. Getrennt durch eine dünne Wand sitzen sie also in separaten Boxen sich gegenüber und quatschen so lange über Gott und die Welt, bis sie entweder entscheiden, dass sie nicht mehr daten wollen oder aber, dass sie heiraten wollen. Erst nach dem Antrag, dürfen sie sich zum allerersten Mal sehen. Wenn du denkst, dieses Konzept war schon ziemlich verrückt, warte mal ab, bis du von Too Hot To Handle gehört hast! Die Idee hinter der neuen Datingshow des Streaminganbieters? Die Teilnehmer*innen des Experiments müssen sich entscheiden, ob sie richtig viel Cash mit nach Hause nehmen wollen oder lieber mit ihren Mitstreiter*innen rummachen wollen.