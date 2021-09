Ärzt:innen glauben, inter* Menschen müssten „korrigiert“ werden – & das ist ein Problem

Wenn ein Baby als inter* zur Welt kommt – das heißt, wenn es mit sexuellen Charakteristika (inklusive Genitalien, inneren Geschlechtsorganen und Chrosomen) geboren wird, die nicht den strikten Definitionen von „weiblich“ oder „männlich“ entsprechen –, empfehlen Ärzt:innen oft „geschlechtsangleichende“ Operationen. Dabei werden die Genitalien der betroffenen Babys dem angeglichen, was die Gesellschaft von Männern bzw. Frauen äußerlich erwartet, und häufig auch innere, „überflüssige“ Hoden bzw. Eierstöcke entfernt. Diese Operationen werden meist durchgeführt, bevor eine betroffene Person überhaupt selbst darüber entscheiden kann, und gelten sogar laut der Vereinten Nationen als derart körperlich und geistig schädlich, dass diese Eingriffe bei inter* Menschen zu „dauerhafter, unumkehrbarer Unfruchtbarkeit und schwerwiegendem geistigen Leid“ führen können. Das ist keine Neuheit; 2005 wurden deswegen sogar die ärztlichen Leitlinien in Deutschland überarbeitet , um die Zahl dieser chirurgischen Eingriffe an Kindern zu reduzieren. Dennoch ergab eine Studie von 2016 , dass die Zahl dieser Operationen in Deutschland seitdem kaum zurückgegangen sei.