Souvent, lorsqu'un bébé naît intersexe - ce qui signifie qu'il est né avec des caractéristiques sexuelles (notamment les organes génitaux, les gonades et les chromosomes) qui ne correspondent pas aux définitions strictes de l'homme ou de la femme - les médecins vont recommander des opérations de "normalisation" pour que ses organes génitaux ressemblent davantage à ce que la société attend des hommes et des femmes, ou pour retirer les gonades internes comme les testicules. Ces opérations sont presque toujours pratiquées avant qu'une personne ne puisse réellement donner son consentement, et ont été jugées si dangereuses pour la santé physique et mentale que certaines associations médicales ont commencé à exiger leur interdiction. Un rapport des Nations unies datant de 2013 affirme que ces interventions chirurgicales peuvent causer chez les personnes intersexes "une infertilité permanente et irréversible et de graves souffrances psychologiques."