Netflix’ Pray Away: Wie Konversionstherapie queere Leben zerstört

Schon lange vor ihrer Dokumentation wurde Stolakis selbst zur Zeugin dieser sogenannten Therapie. Während ihrer Jugend in New York stand sie einem Onkel nahe, der sich schon in seiner Kindheit als trans geoutet hatte und in den 60ern und 70ern einer Konversionstherapie unterzogen wurde – „zu einer Zeit, als jede:r Therapeut:in Konversionstherapien durchfürchte“, erklärt sie in einem Videocall aus ihrem Zuhause in New York. „Das führte zu einer extrem schlechten geistigen Gesundheit.“