Ich dachte, ich sei schwul – dann verliebte ich mich im Lockdown in meine Mitbewohnerin

Am nächsten Wochenende wurden wir dann von Freund:innen spontan in eine Bar mitgeschleppt. Einige Wodkas später lagen wir uns alle im Raucherbereich in den Armen und küssten uns (hach ja, die guten, alten Zeiten vor Corona). An meinen ersten Kuss mit Esther kann ich mich kaum noch erinnern; an den zweiten direkt danach hingegen schon. Irgendwie einigten wir uns wortlos darauf, unsere Chemie nochmal auf die Probe zu stellen. Und plötzlich war es da, das Gefühl – ein richtiges Feuerwerk, wie ein Schlag in die Magengrube, und der Kuss ließ mich definitiv auch untenrum nicht kalt. Als wir später zusammen nach Hause gingen, war das wie sonst auch am Ende jeder langen Nacht: Wir tranken noch ein bisschen schlechten Wein, aßen einen noch schlechteren Döner und guckten uns einen kitschigen Film an. Nur eins war diesmal anders. Wir gingen gemeinsam ins Bett, anstatt uns im Flur voneinander zu verabschieden.