1. Kuss beim 1. Date? 9 Leute erzählen, warum sie das (nicht) machen

Ein Regelbuch des Datings wäre wohl ein Wälzer mit mehreren hundert Seiten, wenn es so etwas wirklich geben würde. Je nachdem, wen du fragst, hörst du unterschiedliche „Empfehlungen“, wie du dich in dieser oder jener Situation verhalten solltest; insbesondere die Etikette beim ersten Date ist heftig umstritten. Wer bittet wen um ein Treffen? Wer zahlt für die Drinks und das Essen? Und, ganz kontrovers: Abschiedskuss – ja oder nein?Startest du dazu eine Umfrage in deinem Freundeskreis, wirst du die absurdesten Dinge hören. Zum Beispiel: Du solltest dein Date beim ersten Treffen noch nicht küssen, weil er oder sie sonst denken könnte, du seist nicht an etwas Ernstem interessiert. Oder du solltest dein Date eben doch küssen, um nicht den Eindruck zu vermitteln, du seist gar nichtinteressiert. Dabei sollte der Kuss aber auf keinen Fall zu intensiv sein – beziehungsweise gar nicht stattfinden, wenn ihr euch in einer App kennengelernt habt . Wenn ihr euch aber vorher schon kanntet, könnt ihr euch direkt küssen. Aber nur zum Abschied, nicht mittendrin!Klingt kompliziert und ein bisschen albern? Ist es auch. Letztlich ist das aber eine ganz persönliche Entscheidung. Die einzigen Dating-Regeln sind die, die du selbst aufstellst (abgesehen davon, dass du dein Date natürlich immer respekt- und rücksichtsvoll behandeln solltest!). Du willst beim ersten Date nicht nur den ersten Kuss, sondern auch gleich den ersten Sex abhaken , um eure Chemie auf die Probe zu stellen? Oder möchtest du dein Gegenüber vor dem ersten Kuss erstmal besser kennenlernen? Mach dein Ding! Ich persönlich küsse beim ersten Date nur, wenn ich wirklich auf die Person stehe und sich die Gelegenheit dazu ergibt. Endet ein erstes Date hingegen ohne Kuss, ist die Beziehung für mich damit nicht gleich abgehakt.Da die Meinungen in der Hinsicht aber eben sehr auseinandergehen, habe ich mich mal umgehört und einige Leute gefragt, ob sie das erste Date und den ersten Kuss kombinieren. Die Antworten liest du im Folgenden, und sie verraten vor allem eines: Es gibt keine eindeutige Antwort. Wenn du und dein Gegenüber beim ersten Date Lust auf einen Kuss (oder mehr) habt – warum nicht? Und wenn du dir nicht sicher bist, ob die andere Person so fühlt wie du, kannst du ja auch einfach fragen.