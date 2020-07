Pourquoi les gens s’embrassent (ou pas) dès le premier rendez-vous

Si tout ça a l'air compliqué et un peu idiot, ça l'est. En réalité, la seule règle pour les dates est qu'il n'y a pas de règles. (Enfin, à part traiter la personne avec respect et s'assurer que tout ce que vous faites avec elle est consensuel, bien entendu). Certaines personnes aiment embrasser et faire l'amour au premier rendez-vous parce qu'elles veulent savoir si elles ont une alchimie physique avant de s'engager dans un deuxième date. Certain·es préfèrent attendre de connaître un peu mieux la personne pour faire quoi que ce soit de physique. Et certaines personnes prévoient d'attendre un engagement monogame ou même un mariage avant de s'embrasser. Personnellement, j'embrasse lors du premier date si j'aime bien la personne et que l'occasion se présente, mais je ne vais pas non plus faire une croix sur quelqu'un si le premier rendez-vous se termine sans bisous.