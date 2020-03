Sexe : les meilleures positions pour petit pénis

Pour ceux et celles d'entre vous qui ont des relations sexuelles avec des personnes ayant un pénis, nous avons donc consulté quatre experts de l'art et de la science du plaisir : Zhana Vrangalova , chercheuse en chef et professeur de sexualité humaine à la New York University ; Kenneth Play , un éducateur sexuel qui dirige des ateliers sur la perversion et le plaisir ; Amy Levine , coach sexuel et fondatrice de Ignite Your Pleasure ; et Alfred Kendrick, un entraîneur personnel spécialisé dans les exercices qui améliorent votre vie sexuelle.Ils nous ont aidés à créer un guide pratique des positions sexuelles et des astuces qui permettront enfin de mettre un terme au stéréotype du "petit" pénis.