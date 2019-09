„Küssen? Überbewertet! Ich habe lieber gleich Sex als zu knutschen“

Eigentlich bin ich bislang immer davon ausgegangen, ich wäre mutterseelenalleine mit meiner enormen Abneigung gegen das Küssen, aber als ich neulich an einem gelangweilten Wochenende mal Google bezüglich meiner Misere bemühte, um dort nachzuschlagen, warum ich eigentlich so merkwürdig gepolt bin, war ich plötzlich ziemlich überrascht: Ich fand nicht nur eine Unmenge an Berichten und Artikeln zum Thema, sondern auch erstaunlich viele sorgenvolle Fragen von „Betroffenen” in diesen dubiosen Frage-Antwort-Foren, die man sonst nach Möglichkeit eher meidet. Das alles deutete vermehrt auf ein bestimmtes Level an Verzweiflung hin. Meinerseits natürlich auch. Ich las mich also ein paar Stunden in die French Kiss Theorien von wildfremden Internetnutzern ein und kam dabei nicht nur zu der Erkenntnis, dass es vielen Menschen genauso so geht wie mir und dass dieses Phänomen recht normal zu sein scheint, sondern ich wurde auch um eine große Zahl hanebüchener Theorien darüber reicher, was der genaue Grund für meine Abneigung gegen das Küssen sein könnte.