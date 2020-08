Beim ersten Date in Grunewald hatte Miriam ihren Dackel Brunhilde und Sören ein Ersatzshirt dabei (es war ein wirklich außergewöhnlich heißer Sommertag!). Die Pferdeliebhaberin und der Motorradfahrer hätten im Alltag sicherlich niemals an eine gemeinsame Zukunft geglaubt oder sich auch nur einen zweiten Blick hinterhergeworfen. Sie liebt die Natur, ihren Hund und Ausritte mit ihrem Pflegepferd. Er arbeitet in einer Bar, fährt Motorrad und Computerspiele sind sein größtes Hobby. Dennoch starteten Miriam und Sören an diesem Sonntag gemeinsam in einem Biergarten im Grunewald ihr über sechsstündiges Date. Die Gespräche wurden sehr schnell sehr vertraut, die Zeit verging wie im Flug und weil auch Dackel Bruni begeistert schien, stand beim Abschied schon fest, dass sie sich wiedersehen möchten.