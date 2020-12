Je pensais être gay avant de tomber amoureux de ma colocataire

Le lendemain, j'ai remarqué un léger malaise en moi. Presque comme un sentiment de déni qui s'installe soudainement. Je me suis mis à ruminer sur le temps qu'Esther et moi passions ensemble, sur la façon dont sa présence rendait chaque situation et chaque expérience infiniment plus agréable. J'aimais son sens de l'humour, son rire, sa façon de voir la vie et l'amour et à peu près tout le reste. Nous avons ri ensemble, pleuré ensemble, bu, mangé et pété ensemble. Mais je n'aurais jamais pensé que quelque chose de romantique pourrait naître, vu qu'elle est une femme et que je suis gay.