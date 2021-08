Pray Away : un documentaire poignant sur la thérapie de conversion

Pray Away : désirs martyrisés est ce film. Dans ce film, Stolakis et son équipe couvrent le mouvement à travers les histoires de certain·e·s de ses ancien·ne·s leaders et survivant·e·s les plus connu·e·s aux États-Unis, des hommes et des femmes qui ont promu l'idée que l'adhésion à une forme spécifique de christianisme permet aux gens de rejeter les identités LGBTQ et de devenir cisgenre et hétérosexuel. Le titre du film fait référence à l'expression "pray away the gay" (priez pour qu'il n'y ait plus de gays), une formule concise qui masque l'extrême douleur et les dommages causés par le mouvement.