Netflix : 7 nouveautés à binger (ou pas) ce week-end

Au-delà de la nouvelle série glamour de Hilton, les nouveautés de Netflix s'inscrivent dans un même thème : des documentaires, toujours des documentaires. Le nouveau titre le plus en vue est Cocaine Cowboys : les rois de Miami, une docusérie juteuse sur deux caïds de la drogue des années 1980 dans la ville la plus décadente de Floride du Sud. Pour celles et ceux qui recherchent une option plus sérieuse, il y a Pray Away, qui explore les dangers et le développement de la "thérapie" de conversion gay, qui est largement considérée dans la communauté médicale comme extrêmement dangereuse. Vous trouverez également une docusérie obsédée par les extraterrestres et un documentaire sur la drogue lié à l'une des émissions pour ado les plus folles de Netflix, parmi d'autres joyaux.