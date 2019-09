Wie ist es eigentlich, wenn man mit dem falschen Geschlecht geboren wurde?

Ich habe ihnen einen Brief geschrieben, in dem ich meine Gefühle nochmals erklärte. Ich habe ihnen Broschüren gegeben und, hauptsächlich mit meiner Mutter, viel geredet. Ich merkte, dass es ihr vor allem an Wissen fehlte. Sie dachte, jeder in der LGBTQ-Community läuft zwangsweise rum wie eine Dragqueen. Es ist auch nicht einfach, wenn man plötzlich einen Sohn hat anstelle einer Tochter. Es braucht Zeit, das zu akzeptieren. Genauso wie ich Zeit brauchte, bis ich das erste Mal darüber reden konnte. Es ist für mich unglaublich schön zu sehen, wie sehr meine Eltern unterdessen Vorurteile abgebaut haben und an dieser Aufgabe gewachsen sind. Mein Vater hatte zu Beginn zwar Mühe, aber zu Weihnachten hat er mir Hemden geschenkt. Das war seine Art zu sagen: Du bist mein Sohn.