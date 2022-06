Ärztin, 25: So lebt es sich mit 56.000 € Jahreseinkommen in Köln

Ich arbeite seit vier Monaten als Ärztin und bin dafür aus meiner Heimatstadt in Süddeutschland, in der ich auch studiert habe, nach Köln gezogen. Mein Freund studiert derzeit noch im Ausland, wir führen also eine Fernbeziehung und fliegen häufig an den Wochenenden hin und her. Auch während des Studiums habe ich immer viel gearbeitet, als Kellnerin und im Krankenhaus, deshalb hatte ich selten Geldsorgen und konnte schon früh finanziell unabhängig sein. Trotzdem ist es natürlich ziemlich cool, auf einmal noch mehr Geld zur Verfügung zu haben. In naher Zukunft möchte ich mich intensiver mit Geldanlagen und finanzieller Absicherung im Alter auseinandersetzen. Aktuell habe ich dafür aber noch wenig den Kopf frei, da die Arbeitswelt noch so neu ist und nach der Arbeit oft wenig Zeit bleibt, die ich lieber mit Freund:innen oder Sport verbringe.