Wie Instagram aus meiner chronischen Krankheit Profit schlägt

So viele der Produkte, die ich gekauft habe, habe ich über Social-Media-Kanäle entdeckt – ob nun in Form von Empfehlungen kranker Freund:innen, die ich online kennengelernt habe, auf Seiten, die sich der Hilfe gegen Endometriose oder ME/CFS verschrieben haben oder, sehr oft, über gesponserte Instagram-Werbung. Ich versuche, mich für diese ganzen Käufe nicht allzu schuldig zu fühlen, weil ich in vielerlei Hinsicht von der Medizin im Stich gelassen wurde. Nicht mal Privatspezialist:innen, denen ich viel Geld gezahlt habe, konnten mir weiterhelfen. Anstatt mich aber damit abzufinden, dass meine Beschwerden wohl einfach niemals nachlassen werden, ist es ja wohl absolut verständlich, dass ich mich nach Alternativen umgesehen habe. In dieser verletzlichen Lage bin ich ein leichtes Opfer für Pseudowissenschaften – oder besonders ehrgeiziges Marketing.