Nina Dobrev über Love Hard, Catfishing & Instagram-Betrug

Nein. Ich habe mich echt auf [Love Hard] gefreut. An dieser Art von Set ist die Stimmung so locker, man lacht einfach die ganze Zeit. Während der Pandemie wollte ich eine Komödie drehen und ich wusste, dass sich [meine Fans] das wünschten, also hatte ich da keine Vorbehalte. Ich bin mir sicher, dass jemand wie Jennifer Aniston, die schon so viele derartige Filme gemacht hat, bestimmt irgendwann nur noch solche Rollenangebote bekommt – aber da bin ich noch nicht. Ich habe erst in einer anderen romantischen Komödie mitgespielt. Frag mich in ein paar Jahren nochmal!